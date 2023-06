La solidaritat és cosa de tot l'any

Aconseguir diners per finançar iniciatives i projectes és un dels objectius d'associacions i entitats sense ànim de lucre, que escullen dates assenyalades durant l'any per a recaptar-los. Aquestes campanyes són essencials, però es busquen fórmules per desestacionalitzar els donatius i el voluntariat, de manera que n'hi hagi els 365 dies de l'any.