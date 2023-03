Comença una campanya de reg complicada al canal d'Urgell

Avui comença la campanya de reg al canal d'Urgell. Als fruiters encara no els toca regar i els garanteixen aigua per a salvar els arbres, però no saben què passarà amb la collita. Els cerealistes que ja reguen s'han de conformar amb conreus que necessiten menys aigua. El riu Segre porta 10 mesos en emergència. Als embassaments de Rialb i Oliana hi ha uns 100 hectòmetres cúbics, dels quals 35 estan reservats per aigua de boca i cabal ecològic. I les reserves de neu a la conca del Segre estan a menys de 50 hectòmetres cúbics, la meitat que els darrers anys. La comunitat de regants de l'Urgell preveu fins a un 40% de restriccions i haver de tancar el canal abans de l'1 d'octubre com toca.