Els preus baixen lleugerament aquest mes. l'IPC avançat de l'agost se situa en el 10,4%. Des de principis d'any, aquesta ha estat l'evolució... Disparada al març, per la invasió Russa a Ucraïna, va caure després per tornar-se a enfilar. I tot i que ara baixa quatre dècimes respecte al juliol... tot l'estiu ha estat per sobre del 10 %. Des de la Moncloa confien que la inflació continuarà baixant els pròxims mesos... tot i que cal prudència perquè la situació internacional, asseguren, és molt inestable. N'ha parlat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, a La Hora de la 1. I demana esforços compartits. Per reduir aquesta alta inflació, és indispensable contenir els preus de l'energia. Per això, des de Berlín i després d'una trobada amb el canceller alemany, el president del Govern ha tornat a reclamar l'impuls de les connexions de gas entre Espanya i Itàlia o França. Una idea a què el canceller alemany ha donat suport total. Avui també hem sabut que Sánchez debatrà amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el seu pla d'energia al senat. Per la seva banda, el Banc Central Europeu espera que la inflació quedi reduïda fins a un 2% en dos anys. Per aquest 2022, preveu que sigui del 7,3 % de mitjana anual a tot Europa. El cap d'economistes d'aquest Banc Central, Philip Lane, ha concedit una entrevista a Televisió Espanyola, en què descarta una pujada molt gran dels tipus d'interès al setembre. I, a més, assegura que NO hi haurà una recessió comparable a les del 2008 o el 2020, durant la pandèmia.