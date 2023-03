Investigació al Liceu Francès: les nenes diuen que el monitor les amenaçava

Segons han relatat les petites, el monitor les hauria obligat, a elles i a altres menors, a realitzar actes sexuals com ara fel·lacions.

L'investigat les va amenaçar i els va dir que si ho explicaven, ningú les creuria perquè ningú no creu els nens, i que les pegaria o que posaria bombes a l'escola. També que podria matar la seva família.

És el que les dues nenes han explicat a les seves famílies i que recull l'atestat policial. Asseguren que el monitor va fer el mateix amb més companys. Els agents també han pres declaració a altres pares, mares i menors, que neguen haver viscut situacions similars.

Els investigadors esperen l'exploració que faran els psicòlegs forenses per saber si el relat és creïble. Mentrestant els agents analitzen el telèfon mòbil del monitor. La jutgessa que investiga les dues denúncies va imposar al monitor una ordre d'allunyament de l'escola fa uns dies.

Algunes fonts asseguren que serà difícil saber el que va passar perquè les nenes són molt petites. Tot i que dubten que puguin haver-se inventat part del relat. Psicòlegs de l'Escola assessoren totes les famílies que ho vulguin per abordar el tema fins i tot, els han recomanat un llibre per a infants sobre abusos sexuals perquè puguin parlar amb els seus fills i ajudar a detectar si hi ha més casos.