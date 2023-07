L'oferta d'indult a Puigdemont es cola a la campanya

Un dels temes que impactarà en la campanya és la decisió del Tribunal General de la UE sobre la immunitat de Puigdemont. L'expresident assegura a RAC 1 que membres del PSOE li van oferir l'indult si tornava a Espanya i passava un temps a la presó. La Moncloa ho nega. Puigdemont insisteix que no s'entregarà mai a la justícia espanyola. El partit popular acusa la Moncloa de fer pactes ocults amb l'independentisme. Per la seva banda, Junqueras retreu a Puigdemont que els indults "no s'accepten", sinó que es concedeixen.