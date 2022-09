Indignació a Rodalies pels talls

quest dilluns és el primer dia laborable amb talls a l'R2 i l'R11 per les obres a l'estació de la Sagrera, uns talls amb què els usuaris de Rodalies no s'han mostrat gents satisfets. Els afectats s’han queixat que no havien rebut prou informació i que els seus trajectes s'allarguen 1 o 2 hores més de l'habitual a l'estació de Sant Andreu Comtal, on acaben i comencen els trajectes d'aquestes dues línies.

L'estació ha hagut d'obrir les portes per assumir la riuada de gent que sortia mig desorientada i indignada. "Prefereixo pagar que l'abonament gratuït perquè he de matinar i continuo arribant tard", ha explicat l'Alba, que venia de Girona. De l'altra banda, la direcció de Rodalies s'ha mostrat "molt satisfeta del funcionament del pla alternatiu de transports", que ha comportat replanificar més de 300 circulacions.