La vaga de refineries a França deriva clients a La Jonquera

Les benzineres de la banda espanyola de la frontera, com és el cas de La Jonquera, registra les últimes setmanes més moviment de l'habitual. Ciutadans francesos, però també de la resta de la Unió Europea, que temen no poder omplir el dipòsit aprofiten per repostar abans de passar França. No només els dona més tranquil·litat, també els permet estalviar uns quants euros.