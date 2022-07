Els investigadors ens diuen que cada vegada les condicions meteorològiques extremes ens portaran a patir incendis més sovint i més virulents. I, per primera vegada, un estudi del CREAF, evidencia que aquests focs també contaminen. El perill és doble: si els pròxims anys aconseguim reduir les emissions de CO₂ a la meitat tindrem, com a màxim, 20 dies de risc extrem de foc a l'any. Si no ho fem seran 40. La zona mediterrània s'escalfa un 20 % més ràpid que la resta d'Europa. I no només perquè és una zona petita sinó també perquè té un mar petit que la refresca poc. Un 70 % del territori català pateix condicions extremes pels incendis. Si no s'apliquen mesures per evitar-ho, les pitjors prediccions apunten que podria haver-hi focs en zones on no estem habituats com el Pirineu. Precisament, en l'educació mediambiental en el que s'aferren els científics per revertir aquestes males previsions que, insisteixen, encara podem canviar.