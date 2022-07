Les altes temperatures afavoreixen el risc d'incendi també són les causants d'algunes morts. Segons dades de l'Observatori del Ministeri de Sanitat, des de primers de juliol fins aquest dissabte, a Catalunya han mort 20 persones.

Protegir-se de la calor és imprescindible, però hi ha zones on no sempre es pot fer com la majoria dels parcs infantils. Trobar-ne un amb ombra a ciutats com Barcelona es converteix aquests dies en un repte impossible d'assolir. A la capital catalana hi ha 600 parcs infantils, però a tot Catalunya només n'hi ha 70 que compleixin les condicions necessàries per a considerar-los un espai apte en dies tòrrids.