L'amnistia marca les hores prèvies a la investidura de Feijóo

El dimarts vinent començarà al Congrés del Diputats el debat d'investidura on tot apunta que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, no reunirà prou suports per arribar a la presidència del Govern. De fet, els populars ja pensen més en el posterior intent del candidat socialista, Pedro Sánchez. Per això han convocat aquest diumenge a Madrid un acte de protesta per rebutjar la concessió de l'amnistia a les persones implicades en el procés independentista català.