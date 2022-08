Actualment, hi ha 4.372 refugiats ucraïnesos allotjats en 39 municipis catalans com Guissona, que és la localitat que més refugiats ha acollit. Ara hi viuen 262 persones, que van escollir aquest municipi de la Segarra a la recerca d'una nova vida a l'espera que es resolgui el conflicte bèl·lic al seu país. Alguns, en canvi, van tornar al seu país al cap de poc.

Segons dades de l’ACNUR, ara com ara hi ha més de 6 milions de refugiats ucraïnesos a diferents països europeus. En el cas d’Espanya ja n'han arribat 130.000.