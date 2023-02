Envellir en el col·lectiu LGTBIQ+

El document dona eines als treballadors per a la gestió de la diversitat sexual i de gènere. La guia que presenta la conselleria d'Igualtat i Feminismes va adreçada a professionals per a que sàpiguen com integrar els membres del col.lectiu en les rutines del centre. Ara tenen molts dubtes amb les persones trans. La recomanació que fa la conselleria és que les persones trans puguin mantenir la seva identitat de gènere, incloent l'accés als tractaments hormonals, i que les parelles de gais i lesbianes puguin compartir habitació.