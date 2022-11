La guerra a Ucraïna i Fòrum pel Mediterrani

Una quarantena de ministres d'Exterior es troben a Barcelona per participar en el Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani. Una trobada que té com a protagonista la guerra d'Ucraïna i les conseqüències per la resta de països.

El ministre d'Exterior espanyol, José Manuel Albares, ha fet una crida al treball conjunt dels països enfront de la guerra a Ucraïna.