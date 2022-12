La grip tensiona els hospitals a Catalunya

El virus de la grip està tensionant els hospitals de Catalunya. Els centres hospitalaris s'han de reorganitzar per atendre els casos i els experts defineixen la situació actual com una 'sopa de virus'. L'Hospital del Mar ha habilitat llits a l'Hospital de l'Esperança i el de la Vall d'Hebrón acull pacients amb virus respitatoris a l'Edifici Garbí. Altres hospitals grans, com el de Bellvitge, encara no han hagut d'ampliar llits.