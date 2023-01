Els pollets necessiten uns 34 graus de temperatura les primeres setmanes de vida. La calefacció suposa el 40% dels costos en granges com aquesta. Fan servir biomassa i la paguen al doble que fa un any. Aquest combustible té força més demanda com a alternativa a l'electricitat i el gas, mentre n'ha disminuït l'oferta, ja que les darreres collites d'oliva i ametlla, base de la biomassa, han estat inferiors a l'habitual. Al porcí no els cal tanta temperatura, però també acusen l'encariment. Cada cop instal.len més plaques solars per exemple per a apaivagar el cop.