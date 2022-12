Canviar el mètode d'elecció per a l'alta magistratura

El Govern prepara dues esmenes al text de reforma del Codi Penal que es tramita al Congrés per fer canvis legals que permetin desbloquejar la situació del Tribunal Constitucional i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), segons han informat fonts del Govern a RTVE.

Mitjançant la primera d'aquestes esmenes, els partits de l'Executiu de coalició, PSOE i Unides Podem, proposen canviar la majoria de tres cinquens que ha de sumar el Consell General del Poder Judicial a l'elecció dels dos magistrats al Constitucional que li corresponen, segons la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial.

A partir d'ara n'hi haurà prou amb majoria simple. I, a més, establirà un termini per a aquesta elecció que, si els vocals incompleixen, els podria comportar responsabilitats "de tot ordre, inclòs de tipus penal". L'altra esmena que ha presentat el Govern per desbloquejar la renovació del Constitucional permetria a l'Executiu i al màxim òrgan dels jutges fer-ne el nomenament, encara que l'altra part no ho faci en el termini fixat.