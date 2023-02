El Govern presenta el detall dels pressupostos del 2023

El Govern preveu aprofitar que tindrà un 10% més de diners per gastar que l'any passat per pal·liar els efectes de la inflació, a les llars i a les empreses, així com enfortir els serveis públics.

Els comptes inclouen l'augment d'un 8% de l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, una llarga reivindicació de les entitats socials. Aquesta actualització permetrà l'augment de les prestacions socials i també que arribin a més persones

Salut comptarà amb 1.284 milions més per millorar les condicions laborals i retributives dels professionals sanitaris, i a ensenyament es consoliden 6.800 places de docents. En l'aposta per la transició ecològica, es dota de més diners el ferrocarril i es posa en marxa l’Energètica Pública, de moment, amb 25 milions. S'impulsa la indústria amb 680 milions i es millora el finançament de les universitats.

Cultura arriba per primer cop a disposar de l'1,5% del pressupost total. El Govern preveu recaptar en impostos un 6% més que l'any passat, 279 milions més. Els que més aporten a la caixa pública, seran de nou els de transmissions patrimonials i successions. Un pressupost que preveu també reduir el deute de la Generalitat, en gairebé un punt i mig fins a situar-lo en el 32,7% del PIB.