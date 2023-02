Pere Aragonès demana Junts sumar-se als pressupostos

Els pressupostos ja són al Parlament després que el Govern els hagi aprovat en un consell extraordinari. El president català, Pere Aragonès, defensa que vol ampliar encara més el suport parlamentari a aquests comptes. Aragonès creu que seria desitjable que Junts hi donés suport.

El líder del PSC, Salvador Illa, insisteix, des de TV3, que no és un acord de legislatura, però sí que diu que pot suposar un canvi de cicle. Junts també parla d'un nou cicle perquè diuen, l'acord de pressupostos no és conjuntural, sinó l'avantsala d'un nou tripartit. Els altres socis dels comptes, En Comú Podem, estan satisfets perquè asseguren que el seu acord amb el Govern està blindat. Pels populars tot plegat respon a una aliança entre socialistes i republicans per mantenir-se en el poder.