El Govern aprova ajuts per a 130 víctimes de la talidomida

La Sofia, amb 52 anys, ha hagut de conviure des que va néixer amb els efectes de la talidomida. Tot i les seves limitacions, no ha deixat que la discapacitat la margini i sempre ha tirat endavant. Però no ha estat fàcil. La seva mare, l'Antònia, va lluitar sempre perquè la Sofia fos tan autònoma com sigui possible. Ara esperen que els diners que rebran ajudin a millorar la seva qualitat de vida.