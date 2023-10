El Govern ha tornat a exigir el traspàs de Rodalies. Tot plegat, després d'un matí molt complicat amb diferents incidències i retards en els trens d'alta velocitat. Una avaria en el sistema d'electrificació ha produït retards importants des de primera hora del matí a l'R3 a Ripoll i a l'R2 Nord i R11 al seu pas per Montcada, on els trens han circulat per via única fins a gairebé les 12.