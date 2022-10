Catalunya és una de les principals destinacions turístiques a Espanya per volar amb globus aerostàtic. Unes 30.000 persones viuen cada any aquesta experiència. La maniobra d'aterratge és una de les més controlades. Abans de començar, la normativa obliga a explicar i a ensenyar per escrit en diversos idiomes i amb dibuixos la posició que s'ha d'adoptar.

Si en el moment de l'aterratge bufa molt vent, els ocupants del cistell, han d'anar, molt ajupits. Si la cistella és, per exemple, de 30 persones pot pesar fins a 3.000 quilos. Només el pilot porta cinturó.