Un jove de 15 anys participa al ral·li de Lloret de Mar

Fer feina com a pilot al Mundial de Ral·lis és l'objectiu a mig termini d'un estudiant de quart d'ESO. Es diu Gil Membrado i amb només 15 anys comença a treure el cap en competicions de renom com el ral·li de Lloret de Mar. Potser per això, per la seva destresa i precocitat, que no estranya que se'l conegui com el coet d'Olost.