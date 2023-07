Passejant pel cel

Nathan Paulin desafia la gravetat com si res. Camina per l'aire i entre edificis i paissatges emblemàtics del món acostumat a mirar al buit. A cada espectacle la seva vida penja literalment d'un fil. La seva actuació prevista per aquest diumenge a Barcelona s'emmarca en les activitats programades enguany pel Grec.

Paulin té una dotzena de récords mundials. El més llarg és una passejada de més dos quilòmetres suspès a l'aire. Assegura que caminar sobre un cable és la seva manera de meditar i que li agrada trencar els seus límits, anar sempre una mica més enllà.