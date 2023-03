Visitem l'exposició 'Dones Invisibles'

L'empoderament de recluses a través de la fotografia. Rostres de dones preses. Fotografies fetes per elles mateixes mentre complien condemna. La Camila n'és una de les muses, quan era a Brians va participar al projecte 'Traspassant l'objectiu', un conjunt de tallers de fotografia. La fotografia com a excusa per fomentar llaços entre companyes i motivar l'amor propi. En total, 10 sessions sobre conceptes tècnics i classes pràctiques.