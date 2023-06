Catalunya es prepara per un estiu amb escassetat d'aigua

Els embassaments del Ter-Llobregat, a les conques internes, han superat aquesta setmana el 30% de capacitat. Això vol dir que han tornat a un nivell que no es veia des del mes de gener. Ara bé, malgrat la petita millora de les reserves per les pluges caigudes des de començaments de maig, la situació de sequera extrema continua i els experts insisteixen que és molt important fomentar entre la població hàbits per estalviar aigua. Petits gestos poden suposar una reducció del consum domèstic de fins a un 30%.