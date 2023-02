Fiscalia demana 7 i 6 anys de presó pels republicans Jové i Salvadó

La Fiscalia considera que Jové va ser el responsable de fer contractacions de serveis i va disposar de fons públics, com si fossin propis, per fins aliens a la funció pública (com ara publicitat, paperetes o el cens de l'1-0). Això, segons la reforma del Codi Penal és, diu, malversació agreujada.

En el cas de Salvadó, a més, Fiscalia destaca el seu paper perquè l'Agència Tributària de Catalunya es convertís en una estructura d'Estat. Pretenia, diu, recaptar, fora de les vies legals, tributs que no havien estat cedits per l'estat.

També els acusa a tots dos de prevaricació i desobediència perquè, malgrat les advertències, van continuar amb tots els preparatius per celebrar el referèndum declarat il·legal. I els demana 32 i 27 anys d'inhabilitació.

A l'actual consellera de cultura, Natàlia Garriga, que aleshores també era un alt càrrec al departament de Junqueras, li demana un any d'inhabilitació per desobediència.