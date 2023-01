La Fiscalia demana desordres públics per Puigdemont

Els fiscals del Suprem que van participar en el judici del Procés argumenten que els fets provats de la sentència recullen fets tumultuaris, greus alteracions de l'ordre públic o actes d'intimidació i violència. Que encara que hagi desaparegut el delicte de sedició, encaixen en el nou de desordres públics.

Així, insisteixen que es donen tots els elements del nou delicte: actuació en grup, atemptat contra la pau pública o actes violents i intimidatoris. Alerten que, si els fets no s'encaixen en el nou delicte, estaríem davant d'una despenalització. Per tant, demanen que les noves ordres de detenció i ingrés a presó incloguin el delicte de desordres públics per Puigdemont, Comin i Ponsatí.

Però si el Suprem fa cas als fiscals, Puigdemont i Comin, també processats per malversació agreujada, podrien enfrontar-se a penes de fins a 17 anys de presó. En canvi, la Fiscalia sí que està d'acord amb el processament de Lluís Puig, per desobediència i malversació. I de Marta Rovira, només per desobediència.