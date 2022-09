FiraTàrrega sorprèn amb propostes no anunciades

Les ganes del públic de retrobar-se amb el certamen s'han fet evidents des de l'inici de la jornada, amb anades i vingudes de gent pels carrers i places. Una de les propostes matinals que han fet treure més somriures al públic familiar ha estat 'Glubs' de Nacho Vilar y Yllana Producciones, un espectacle itinerant en què quatre mariners desorientats han desfilat pels carrers de Tàrrega a la recerca d'un port on embarcar. Tampoc hi ha faltat el factor sorpresa amb propostes que no estan anunciades a la programació oficial, com 'Superfrau' de la companyia Baal o 'Troc!' de Sauf le dimanche.