El sector de les mascotes, a l'alça

La pandèmia ha fet crèixer les adopcions d'animals de companyia un 16% i cada vegada més els propietaris els tracten com un membre més de la família que requereix també tractaments per assegurar-ne el benestar. Per això la indústria que es dedica a la fabricació i al proveïment d'aquests serveis viu un bon moment

Es calcula que les empreses de nutrició i santitat animal facturen a l'any gairebé 1.900 milions d'euros a tota Espanya, 361 dels quals a Catalunya. L'any passat el mercat va créixer un 30%.

A la Fira Mascoting, que ha tornat després de 6 anys, s'hi han pogut veure novetats com un assecador automàtic, un dispensador de menjar i un collar amb GPS que permet localitzar l'animal molt fàcilment.