El sector nàutic va vent en popa

El Saló Nàutic, amb 279 expositors, més de 700 embarcacions i 80 novetats, ha tancat portes després de cinc dies al Moll de la Fusta, al Moll d'Espanya i a la Marina Port Vell. Enguany hi ha hagut un 22% més d'oferta respecte edicions anteriors i un 40% més d'espai.

En aquesta edició han guanyat protagonisme les embarcacions elèctriques o híbrides i també hi ha hagut espai per a presentar als assistents al Saló Nàutic la Copa Amèrica de vela, que se celebrarà el 2024 a Barcelona. A l'espai Innovation Dock, 15 empreses emergents de set països han presentat els seus projectes per a una nàutica més digitalitzada i menys agressiva amb l'entorn marí.