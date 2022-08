L'època de festivals d'estiu acaba amb bones dades de públic després de dos anys complicats per la pandèmia. Alguns dels grans esdeveniments han assolit xifres rècord, com el Primavera Sound, a principis d'estiu, amb mig milió d'assistents. D'altres, han celebrat la primera edició, com el Summer Fest Cerdanya, que ha tancat portes aquest cap de setmana amb totes les entrades venudes.