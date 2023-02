Fer de dona aparador

Una de les feines amb més ofertes les setmanes prèvies al Mobile World Congress és la d'hostessa, sobretot d'imatge. I com aquesta, hi ha anuncis d'altres feines on el que es valora és el físic de la treballadora. Les psicòlogues alerten que hi ha una cosificació perillosa de la dona. Però no només es busquen hostesses amb determinada talla. També hi ha molts anuncis que demanen noies d'imatge a les discoteques. Ofereixen 50 euros per nit.