L'escassedat de microxips i semiconductors a les fàbriques ha provocat que els clients hagin d'esperar més d'un any per adquirir una caravana, en un moment en què la demanda per fer turisme rural a l'aire lliure està en clara tendència a l'alça, després de la pandèmia. Les aturades en la producció també han deixat el mercat sense components per acabar un xassís i per l'habitacle, com la fusta per als mobles o el metacrilat per a les finestres.

La manca de vehicles nous als concessionaris ha fet créixer el mercat d'ocasió. Una opció que cada cop més busquen els que s'inicien en aquesta manera de viatjar, especialment atractiva si es volen evitar aglomeracions.