Portar l'art a una antiga farinera

A l'antiga farinera de Corçà, el blat i la farina s'han substituït per obres d'art. Peces d'una desena d'artistes, la majoria dones, que dialoguen en aquest espai, tan allunyat de les galeries. I per això a les obres apareixen aliments bàsics. Com el pa, en unn dibuix amb llapis d'Ester Partegàs, o la llet, en una peça amb vidre de Lara Fluxà. Per tercer any consecutiu, les galeries Bombon, Joan Prats i Nogueras Blanchard, amb seus a Barcelona i Madrid, han apostat per obrir un espai expositiu al Baix Empordà durant els mesos d'estiu.