Coneixem el cas d'una família acollidora

D'aquests, n'hi ha uns 200 que tenen menys de 6 anys i que necessiten urgentment famílies que els acullin perquè a aquesta edat un entorn familiar és primordial. A Catalunya hi ha actualment un miler de families acollidores però en calen més. Hi ha 3 tipus de família d'acollida: les d'urgència, que acullen un màxim de mig any, la simple, amb un període màxim de 2 anys i la permanent, fins als 18 anys. Totes reben ajuda econòmica, que va dels 400 als 800 euros. La Teresa i el Xavier van acollir dos germans: la Cristina i el Sergio i es van sumar als seus 3 fills biològics.