Falten 900 medicaments a les farmàcies

Dels gairebé 900 medicaments que avui costa trobar a les farmàcies catalanes, la majoria es poden substituir per un altre, però hi ha 3 famílies de medicaments que no tenen relleu. No trobar un medicament implica que el pacient ha de tornar al metge perquè li faci una altra recepta, i això, demora el tractament. Als hospitals també en pateixen les conseqüències, però asseguren que, de moment, no cal patir. La causa de la manca de certs medicaments, diu el Col·legi de farmacèutics, és multifactorial: des de la falta de matèries primeres i l'increment de costos fins a la deslocalització dels centres de producció al sud-est asiàtic.