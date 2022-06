Els aspirants a maquinistes de tren de Renfe fan un curs obligatori per dur a terme aquesta tasca. Es fa a 9 centres... Al de l'Hospitalet de Llobregat, 40 alumnes ja han començat les classes. El curs, amb un cost de 21.000 euros, serveix per preparar-se per obtenir la llicència i el diploma que acredita la formació. Al sector creix el nombre de dones maquinistes, però tan sols representen el 10% dels alumnes. Més de 2.400 persones es van inscriure al curs, però només 305 han estat seleccionats.