Crit d'alerta de les llevadores catalanes

Les llevadores adverteixen que falta un relleu generacional per assegurar que d'aquí a pocs anys hi hagi prou personal per atendre la demanda d'un servei que consideren fonamental. Ho atribueixen a que és una feina mal remunerada, que està poc reconeguda, i a la poca inversió del Departament de Salut.

Actualment hi ha unes 1.500 llevadores en actiu però en només 5 anys es preveu que es jubilin pràticament la meitat de les professionals, i d'aquestes baixes segurament només es cobriran el 50% de les places.