Falten llevadores a Catalunya: només n'hi ha 17 per cada 100.000 dones

En el Dia Internacional de les Llevadores, des del Col·legi Oficial d'Infermeres de Girona reclamen que es creïn més places per formar noves professionals. Les llevadores alerten que els drets de salut de les dones es veuen afectats per la manca de professionals. A Catalunya, n'hi ha 17 llevadores per cada 100.000 dones a la Unió Europea n'hi ha quatre vegades més.