Les dones i la música electrònica

La música electrònica i les dones no sempre han anat de la mà. Però per desterrar mites, una mostra al Museu de la Música de Barcelona pretén fer visibles aquestes creadores, que van ser menystingudes als anys 70 i 80 per dedicar-se a un àmbit de la música fora del circuit més comercial. A la mostra es pot sentir, per exemple, la primera obra escrita per una dona a l'electroacústica a Barcelona.