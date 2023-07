En què consisteix l'experiment del volcà?

Els menors, entre 9 i 12 anys, que estaven de colònies aquesta setmana a Brunyola eren d'una acadèmia d'idiomes de Santa Coloma de Farners. La Generalitat obrirà un expedient perquè diu, l'empresa no els havia notificat les colònies, sinó només un casal. Excepte els accidentats, la resta dels menors han tornat a casa. La patronal del lleure a Catalunya recorda que totes les activitats han d'estar supervisades per monitors amb titulació. Asseguren també que la ciència, sempre sota supervisió, és un instrument clau per l'aprenentatge també durant les colònies d'estiu.