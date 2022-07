Enguany, tornen les imatges de platges massificades com en temps de prepandèmia. Però no totes compten amb el servei de vigilància suficient ni tampoc amb un pla definit per garantir la seguretat dels. S'aconsella que cada 500 metres hi hagi un vigilant. Aquesta gestió és competència municipal. La majoria de vegades se n'encarrega una empresa externa. Protecció Civil i un equip de voluntaris de socorrisme de l'associació Salvacat estudien els possibles motius i circumstàncies en què es produeixen els ofegaments. De mitjana, n'hi ha 60 cada any a Catalunya. L'any passat 21 persones van morir ofegades a les platges catalanes, la majoria entre els 60 i 80 anys.