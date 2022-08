Els Bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi de vegetació provocat per un cotxe que ha obligat a tallar durant 3 hores l'AP-7 a la Jonquera en sentit sud, cap a Girona. Cap a 2/4 d'una del migdia, Trànsit ha obert un carril de circulació. La línia del AVE entre Figueres i França també ha quedat tallada durant unes hores pel foc.

Els Bombers han rebut l'avís cap a dos quarts de nou del matí. Segons informa el cos d'emergències, un cotxe s'ha incendiat a l'altura del punt quilomètric 6 en direcció sud i el foc s'ha estès al voral. De moment hauria cremat només 3 hectàrees.

Ràpidament, s'han traslladat fins al punt on s'ha declarat el foc, cinc mitjans aeris i 26 dotacions terrestres, 16 camions i deu vehicles lleugers. A la zona no hi bufa tramuntana forta i tampoc consten ferits.

L'incendi ha provocat cues d'entre 5 i 6 quilòmetres de cua des de la frontera. S'han fent desviaments senyalitzats per la sortida 1.