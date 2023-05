12 hores sense subministrament d'aigua a l'Espluga de Francolí

Aquestes restriccions duraran uns dies segons l'ajuntament però els veïns creuen que serà una llarga temporada. L'aixeta no raja durant 12 hores com ja va passar durant l'estiu passat. De moment, un mínim de 10 camions cisterna diaris bombegen aigua perquè els disposits municipals puguin recuperar la seva càrrega habitual. Els 3.700 veïns de l'Espluga s'han acostumat a omplir galledes i dpòsits per anticipar-se als talls de subministrament.