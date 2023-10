Espigolar: una activitat que ha repartit 200 racions d'aliment fresc durant aquest estiu

Hem anat a un camp d'avellaners de Reus per veure com es fa. Una vintena de voluntaris s'han ajuntat en una finca de Reus per collir avellanes de bona qualitat, però que els propietaris renuncien a comercialitzar perquè no els surt a compte. Una part dels 50 quilos de les avellanes recollides s'oferiran al gran dinar d'aprofitament que es farà dissabte vinent a Tarragona. En els últims 7 anys s'han fet més de mil espigolades a Catalunya i s'han recuperat 2 milions de quilos de fruita i verdura aptes pel consum, gràcies a 2.500 voluntaris.