Els Pressupostos de 2023 passen el primer tràmit parlamentari

Junts i la CUP rebutgen al Parlament la mà estesa del Govern per sumar-se a l'acord dels pressupostos i critiquen l'acord amb PSC i Comuns que permetrà que els comptes passin el primer tràmit parlamentari.

L'esmena de Junts avisen no és només als comptes, també al President, a qui acusen de renunciar a la majoria del 52%. A l'abandonament de l'estratègia independentista, la CUP hi suma el rebuig als macroprojectes i, en un to dur, acusen Salvador Illa d'haver incorporat "totes les merdes de Foment del Treball".

Un suport que retreuen també VOX, Ciutadans i PP. Critiques que al vespre quedaran en paper mullat gràcies als 74 vots a favor dels pressupostos.