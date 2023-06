ERC desmenteix una llista conjunta amb Podemos pel 23-J

Els comuns han assegurat que la direcció estatal de Podemos els ha traslladat que estan conversant a dues bandes amb Sumar i amb els republicans. Esquerra ho nega rotundament i ho atribueix a estratègies de negociació entre Podem i Sumar, quan queden només 3 dies perquè tanqui el termini per registrar coalicions. De moment, no hi ha un acord tancat entre Podemos i Yolanda Díaz, tot i que els comuns asseguren que treballen per una llista conjunta de cara al 23-J.