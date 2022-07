A Catalunya, l'atur baixa en 33.700 persones en aquest segon trimestre, amb una taxa per sota del 10 %. Una xifra que no es veia des de fa 14 anys. Al conjunt d'Espanya, la tendència es manté. Les persones que busquen feina baixen en 255.000 i la taxa d'atur se situa en el 12,5 %, la millor també des del 2008. Bones dades també pel que fa a l'ocupació. A Catalunya, s'han creat 63.800 llocs de treball i a Espanya augmenten en més de 383.000. El sector amb millors xifres, per la campanya de l'estiu la restauració.