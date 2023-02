Blanca Paloma guanya el Benidorm Fest i anirà a Eurovisió

Blanca Paloma representarà Espanya a Eurovisió 2023 després d'imposar-se a la final del Benidorm Fest amb la cançó 'Eaea', un homenatge a les seves arrels, al flamenc ia la seva àvia Carmen. Després d'intentar-ho l'any passat amb "Secreto de agua", cançó original de 'Lucía en la telaraña', la cantant i compositora ha aconseguit la victòria amb una cançó que exalta el llegat d'amor transferit de generació en generació.

El tema amb què participarà a Liverpool ha rebut un total de 169 punts (94 per part del jurat professional, 35 per part del jurat demoscòpic i 40 per part dels espectadors). La proposta de la il·licitana, carregada de simbolisme i emotivitat, fusiona la buleria, el pal flamenc per excel·lència, amb la cançó de bressol d'una forma molt bella i fascinant.