Blanca Paloma enfila Liverpool amb confiança

Queden menys de dos mesos pel Festival d'Eurovisió i la representant d'Espanya, Blanca Paloma, ha tornat a deixar el públic embadalit. Ha estat a la festa prèvia celebrada al Sant Jordi Club de Barcelona, on 2.500 persones han gaudit de la interpretació del seu 'Eaea' en versió electrònica. La il·licitana ha coincidit amb altres favorites en el certament d'enguany, com la britànica Mae Muller, o antigues aspirants com Rosa López o Beth Rodergas.